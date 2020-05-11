Учёные РФ определили параметры двигателя для сверхзвукового лайнера

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Гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало сообщил, что уже сформирован вероятный набор параметров и облик двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта. Создать его на базе стратегического ракетоносца Ту-160 предложил президент РФ Владимир Путин в 2018 году.

Важное требование для такого самолёта — обеспечение потребной тяги и относительно низкого удельного расхода топлива двигателя на сверхзвуковой крейсерской скорости полёта, — пояснил РИА Новости Сыпало.

По его словам, выбор типа двигателя, характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики самолёта. К критическим параметрам относятся также снижение шума выхлопной струи и вентилятора в условиях взлёта и посадки.

Как писал NEWS.ru, американская компания Hermeus объявила о привлечении начального капитала в проект создания собственного сверхзвукового пассажирского авиалайнера. Венчурный фонд Khosla Ventures стал её первым финансовым партнёром. В компании сообщили о том, что им удалось обеспечить «дополнительное участие со стороны частных инвесторов». Hermeus намерена построить самолёт, который сможет развивать скорость порядка 6,2 тысяч км/ч. Это позволит сократить время трансатлантического перелета из Нью-Йорка в Лондон с семи часов до полутора. В состав руководства фирмы входят инженеры и предприниматели, ранее работавшие в НАСА, SpaceX и Blue Origin, а также в корпорациях военно-промышленного комплекса США, в том числе Lockheed Martin.