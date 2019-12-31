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Опыты на обезьянах помогли исследователям из Соединённых Штатов доказать, что внутривенное введение классической вакцины от туберкулёза значительно повышает её эффективность и делает приматов практически неуязвимыми для этой болезни.

Эффект был потрясающим. Внутривенное введение вакцины уменьшило число бактерий в лёгких обезьян примерно в 100 тысяч раз по сравнению с классическим вариантом вакцинации. Даже небольшие следы воспаления отсутствовали у девяти из 10 животных, — заявила профессор университета Питтсбурга Джоанн Флинн, чьи слова приводит журнал Nature.

Вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном в 1921 году, до сих пор остаётся основным средством борьбы с болезнью. Её введение в мышцу в детском возрасте защищает человека от палочки Коха на всю жизнь, однако эффективность БЦЖ для взрослых пока остаётся предметом споров среди учёных. Эта вакцина применяется не всегда и не везде, из-за этого на Земле до сих пор существуют очаги распространения туберкулёза.

Поэтому в последние годы учёные начали активно разрабатывать альтернативы для БЦЖ, а также искать методы повышения эффективности классической вакцины. Флинн и её коллеги сделали большой шаг к решению этой задачи, наблюдая за тем, как альтернативные методики введения вакцины в тело влияли на её эффективность. Сегодня БЦЖ вводится в виде подкожной инъекции. Американские биологи предположили, что её доставка напрямую в лёгкие или воздушные пути может заметно повысить эффективность. Эксперименты неожиданно показали, что эффективнее всего обезьян защищали не ингаляции вакцины или другие методы её прямой доставки в лёгкие, а простые внутривенные инъекции. В таком случае животные не просто выживали — они при этом не страдали от воспаления лёгких и других последствий проникновения возбудителя туберкулеза в их организм.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель Международного союза пациентов Ольга Вострикова считает, что принудительное лечение больных туберкулёзом поможет оградить здоровое население от заражения. По словам Востриковой, этот вид недуга сейчас активно распространяется по стране. Ещё одной проблемой, способствующей распространению туберкулёза, стал отказ от вакцинации. По словам Востриковой, уровень заболеваемости удавалось сокращать благодаря прививкам, которые уже сделали несколько поколений.