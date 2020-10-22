Учёные МИФИ рассказали о методе выявления яда в продуктах питания

https://static.news.ru/photo/addb5fd6-1449-11eb-826c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Новый метод выявления ядовитого вещества афлатоксин-В1 в продуктах питания поможет обеспечить их безопасность. Метод был разработан учёными Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ).

Результаты исследования опубликованы на страницах научного журнала Journal of Food Composition and Analysis. В нём поясняется, что афлатоксин-В1 — химическое соединение, которое выделяют отдельные виды микроскопических плесневых грибов. Оно токсично для человека и для животных. При высокой концентрации оно угнетает иммунную систему, может вызывать раковые заболевания и цирроз печени. Сильное отравление может привести к острой печёночной недостаточности и к отёку мозга, следствием чего, как правило, становится летальный исход.

В число продуктов, которые естественным образом содержат производящие афлатоксин-В1 грибы, входят молоко, молочные продукты, сухофрукты, семена подсолнечника, орехи, кукуруза, арахис, кофе, какао, злаки, зерновые культуры, специи и другие. Токсин может вырабатываться до и во время сбора урожая, а также при хранении и обработке продуктов, — говорят авторы исследования.

Исследования афлатоксина-B1 активно ведутся с 1961 года. За это время было разработано большое количество надёжных методик выявления яда. Однако учёные НИЯУ МИФИ нашли новый метод — не менее точный, но при этом он проще и дешевле.

На первом этапе мы связываем афлатоксин-В1 с флуоресцеином посредством иона цинка. Затем создаём в растворе завихрения, чтобы выделить образовавшийся комплекс в достаточной концентрации и исследовать его оптические спектры, — цитирует РИА Новости доцента Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Константина Катина.

Специалист подчеркнул, что метод позволяет обнаружить афлатоксин-B1 в концентрации от 3 мкг/л, что даже ниже предельно допустимых концентраций, установленных законодательством.

В России и в странах таможенного союза ЕЭС такой предел находится на уровне 5 мкг/л. Для сравнения: в США допустимо содержание в продуктах питания 20 мкг/л афлатоксина- В1. Согласно данным ВОЗ, при благоприятной гигиенической ситуации с суточным рационом в организм человека попадает в среднем до 0,19 мкг/л вещества.

Ранее NEWS.ru сообщал о проверке продуктов питания на наличие COVID-19, проведённой Роспотребнадзором. Отмечалось, что вирус обнаружен не был.