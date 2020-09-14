Учёные из США нашли вещество, способное нейтрализовать коронавирус

https://static.news.ru/photo/9795ee2c-f6e8-11ea-aeac-fa163e074e61_660.jpg Фото: DarkoStojanovic /pixabay.com

Американские учёные из Питтсбургского университета обнаружили белковое соединение, которое способно нейтрализовать коронавирус.

Нейтрализатор действует на вирус даже в минимальных дозах, сообщает «Известия» со ссылкой на исследование опубликованное в Cell.

Обнаруженное белковое соединение меньше полноразмерного антитела в 10 раз. Исследователи протестировали взаимодействие белка с коронавирусом на мышах и хомяках. Эксперименты показали высокую эффективность вещества в борьбе с вирусом. Кроме того, белковое соединение использовали в создании препарата Ab8 против коронавирусной инфекции. Препарат Ab8 образуется за счёт слияния иммуноглобулина и белкового соединения.

Учёные отметили, что молекулы белкового соединения не привязываются к клеткам человека, что означает минерализацию возможных побочных эффектов при приёме препарата.

Препарат был обнаружен путем быстрого анализа 100 млрд потенциальных молекул, которые способны входить в контакт с S-белком коронавируса. Именно через него патоген проникает в организм, — приводит сообщение из исследования «Известия».

Как писал NEWS.ru ранее, бельгийские учёные обнаружили ДНК-ловушки у заражённых коронавирусной инфекцией, которые могут приводить к тяжёлым последствиям и даже повышать риск смертности.