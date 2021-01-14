Учёные доказали важность диеты в борьбе с раком

Исследователи из Великобритании установили, что диета может быть эффективным вспомогательным средством при лечении злокачественных опухолей.
Как
Эксперименты на мышах показали, что у грызунов, посаженных на диету с низким содержанием серина, замедлился рост злокачественных образований.
Учёные отмечают, что у 30% онкобольных есть мутация, из-за которой раковые клетки сами по себе провоцируют повышенную выработку серина. Чаще всего это отклонение встречается у страдающих раком предстательной и поджелудочной желёз.
Диетическое вмешательство уже давно изучается как метод борьбы с раком. Британские исследователи надеются, что знания о влиянии рациона на рост опухолей позволят не только лечить, но и предотвращать рак.
Ранее в Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что необъяснимое устойчивое онемение губ может быть признаком рака полости рта, передавал NEWS.ru.