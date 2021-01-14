Учёные доказали важность диеты в борьбе с раком

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Исследователи из Великобритании установили, что диета может быть эффективным вспомогательным средством при лечении злокачественных опухолей.

Как пишет Daily Mail, учёные выяснили, что рост раковых клеток поддерживается за счёт присутствующей в организме аминокислоты серина. Это вещество участвует в построении всех белков и в больших количествах содержится в мясе, рыбе и яйцах.

Эксперименты на мышах показали, что у грызунов, посаженных на диету с низким содержанием серина, замедлился рост злокачественных образований.

Учёные отмечают, что у 30% онкобольных есть мутация, из-за которой раковые клетки сами по себе провоцируют повышенную выработку серина. Чаще всего это отклонение встречается у страдающих раком предстательной и поджелудочной желёз.

Диетическое вмешательство уже давно изучается как метод борьбы с раком. Британские исследователи надеются, что знания о влиянии рациона на рост опухолей позволят не только лечить, но и предотвращать рак.

Ранее в Национальной службе здравоохранения Великобритании рассказали, что необъяснимое устойчивое онемение губ может быть признаком рака полости рта, передавал NEWS.ru.