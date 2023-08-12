Ученые нашли во льдах Антарктиды похожего на клубнику 20-рукого монстра

Ранее неизвестное морское существо было обнаружено во льдах Антарктиды, о чем свидетельствуют материалы исследования, проводившегося в прошлом месяце. Согласно обнародованным данным, во время экспедиции ученым удалось поймать монстра с 20 руками и телом, которое по форме напоминает клубнику.

Существо отнесли к группе антарктических иглокожих Promachocrinus. По информации исследователей, хотя новый вид схож с морскими звездами или морскими огурцами, его отличительной особенностью является больших размер. Из-за характерной формы тела ученые назвали его Антарктической клубничной перьевой звездой. Существа способны жить на глубине до 1,98 тысячи метров.

Ранее также сообщалось, что ученые обнаружили в Австралии многоножку вида Eumillipes persephone, способную отращивать рекордные 1306 конечностей. Насекомое проживает на глубине от 15 до 60 метров. У нее отсутствуют глаза, зато есть массивные антенны.

Многоножку нашли в одной из скважин, пробуренных горнодобывающими компаниями во время геологической разведки. Чтобы собрать образцы, ученые опускали в скважины закрепленные на шнурах ловушки с опавшей листвой в качестве приманки. Самым крупным уловом оказались восемь многоножек неизвестного ранее вида. Все они отличались нитевидным телом и бледной пигментацией.