У переболевших COVID-19 наблюдаются сбои в иммунитете

https://static.news.ru/photo/6894b4b2-c274-11ea-90e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Длительные сбои в работе иммунитета могут возникать у переболевших коронавирусной инфекцией. У части их них было зафиксировано снижение уровня лимфоцитов — их число не достигает нормы даже через 11 недель после выздоровления. К такому выводу пришли учёные из Института вирусологии Ухани.

У пациентов с COVID-19 всё ещё наблюдались значительные фенотипические изменения в лимфоцитах после клинического выздоровления через 4–11 недель. Это говорит о том, что инфекция SARS-CoV-2 глубоко влияет на лимфоциты и приводит к длительным потенциальным дисфункциям, — говорится в тексте препринта научной статьи китайских медиков.

При этом пациенты даже не показали тенденции к восстановлению лимфоцитов.

Специалисты отмечают, что хроническое повреждение этих иммунных клеток зачастую приводит к ВИЧ. Однако, по мнению российских врачей, коронавирус не способен размножаться в лимфоцитах.

Известно, что их перманентная потеря может вызываться не только хроническими инфекциями, — передаёт газета « Известия » слова младшего научного сотрудника лаборатории экспериментальной хирургии и онкологии Курского государственного медицинского университета Давида Наимзады.

Также, по словам главы лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, в организме после инфекции происходит «демобилизация», так как такое количество активированных клеток уже не нужно. После этого в организме могут обнаруживаться «небольшие колебания» лимфоцитов, но затем провал восстановится.

Что касается связи с ВИЧ, то при данной инфекции поражаются клетки иммунной системы, их инфицирование является основным способом репликации вируса.

Как ранее писал NEWS.ru, стартовала итоговая стадия клинических испытаний вакцины от коронавируса, разрабатываемой Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.