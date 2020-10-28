Учёные рассказали, какая работа приводит к слабоумию

https://static.news.ru/photo/428f4e6c-1931-11eb-ab32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yermia Riezky Santiago/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Обнаружена связь между физическим трудом и развитием деменции. Об этом сообщили датские учёные.

Исследователи пришли к выводу, что тяжёлая работа и занятия спортом действуют на человека по-разному. Упражнения и умеренные нагрузки идут организму на пользу, а вот тяжёлый физический труд приводит к износу внутренних органов, в том числе мозга, сообщает издание Medicine & Science in Sports.

Учёные отметили, что тяжёлая работа повышает риск развития деменции на 55%. Для этого вывода специалисты наблюдали за 4721 мужчиной, начиная с 1970-х годов.

Как писал NEWS.ru, учёные из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка (Германия) провели исследование, показавшее, что генетическая изменчивость мозга детей существенно влияет на развитие математических способностей.