Учёные рассказали, какая работа приводит к слабоумию

Обнаружена связь между физическим трудом и развитием деменции. Об этом сообщили датские учёные.
Исследователи пришли к выводу, что тяжёлая работа и занятия спортом действуют на человека по-разному. Упражнения и умеренные нагрузки идут организму на пользу, а вот тяжёлый физический труд приводит к износу внутренних органов, в том числе мозга,
Учёные отметили, что тяжёлая работа повышает риск развития деменции на 55%. Для этого вывода специалисты наблюдали за 4721 мужчиной, начиная с 1970-х годов.
Как писал NEWS.ru, учёные из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка (Германия) провели исследование, показавшее, что генетическая изменчивость мозга детей существенно влияет на развитие математических способностей.