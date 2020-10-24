Учёные доказали влияние наследственности на способности к математике

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Учёные из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка (Германия) провели исследование, показавшее, что генетическая изменчивость мозга детей существенно влияет на развитие математических способностей.

Результаты работы исследователей представлены в журнале PLOS Biology. В опытах приняли участие 178 детей в возрасте от трёх до шести лет, которым провели магнитно-резонансную томографию и последующее математическое тестирование. Учёные выявили участки мозга, коррелирующие с успешно выполненными тестами, эквивалентные возрасту испытуемых. Изучение детей постарше — от семи до девяти лет — подтвердило, что увеличение объёма серого вещества в теменной области связано с успехом в математических заданиях.

Результаты тестов выше среднего уровня наблюдались у детей с отчётливо представленными генетическими изменениями. Основную роль играет ген ROB01. В частности, учёные обнаружили, что генетические варианты самого гена напрямую связаны с объёмом серого вещества в правой теменной области.

Ведущий автор исследования, научный сотрудник Майкл Скейд отметил, что исследование подтвердило гипотезу о том, что математические способности передаются по наследству.

Полученные результаты позволяют предположить, что мы можем как предвидеть успехи в области математики у детей с генными изменениями, так и влиять на ранних этапах на развитие математических способностей, активируя каким-то образом выявленные участки головного мозга детей, — заключил исследователь.

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