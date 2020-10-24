Учёные доказали влияние наследственности на способности к математике

Учёные из Института когнитивных исследований и науки о мозге имени Макса Планка (Германия) провели исследование, показавшее, что генетическая изменчивость мозга детей существенно влияет на развитие математических способностей.
Результаты работы исследователей
Результаты тестов выше среднего уровня наблюдались у детей с отчётливо представленными генетическими изменениями. Основную роль играет ген ROB01. В частности, учёные обнаружили, что генетические варианты самого гена напрямую связаны с объёмом серого вещества в правой теменной области.
Ведущий автор исследования, научный сотрудник Майкл Скейд отметил, что исследование подтвердило гипотезу о том, что математические способности передаются по наследству.
Полученные результаты позволяют предположить, что мы можем как предвидеть успехи в области математики у детей с генными изменениями, так и влиять на ранних этапах на развитие математических способностей, активируя каким-то образом выявленные участки головного мозга детей, — заключил исследователь.
Ранее учёные выяснили, каким образом Homo sapiens остался единственным выжившим видом людей, писал NEWS.ru.