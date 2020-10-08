«Ситуация ухудшается»: учёные заявили о неподдающейся лечению супербактерии

https://static.news.ru/photo/68ea51e4-0935-11eb-b5b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kamila Stepien/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учёные предупредили мир о риске столкновения с супербактерией, которую нельзя вылечить никакими препаратами.

По словам специалистов, супербактерия нанесёт сокрушительный удар на фоне пандемии коронавируса и из-за бесконтрольного приёма антибиотиков.

В отличие от COVID-19, который возник внезапно, кризис супербактерии только накаляется. Это уже пандемия. Это уже глобальный кризис, и из-за COVID ситуация ухудшается, — сообщила профессор медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего Стеффани Стратди.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно около трех миллионов граждан страны заражаются особо устойчивым типом бактерии. Из них 35 тысяч умирают, несмотря на все усилия медиков и применение современных лекарств.

В мире жертвами неподдающихся лечению бактерий ежегодно становятся 700 тысяч человек. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допускают, что к 2050 году из количество может достигнуть 10 млн, передаёт Science Alert.

Ранее NEWS.ru писал, что учёным приходится искать альтернативу антибиотикам из-за того, что их польза не всегда сопоставима с побочными эффектами, которые приводят к разрушительным результатам. На смену им может прийти новое оружие — соединения, которые близки к витаминам по химическому составу, но обладающие противоположным действием.