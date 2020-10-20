Разработан метод микроскопии, не имеющий предела разрешающей способности

https://static.news.ru/photo/6ab377e4-12db-11eb-9006-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёные из Лаборатории квантовой оптики физического факультета Варшавского университета при содействии специалистов из Института науки Вейцмана в Израиле разработали инновационный метод микроскопии, который позволяет исследовать биологические объекты с невероятной детальностью. Этот метод теоретически не имеет предела разрешающей способности микроскопа.

Статья, рассказывающая об этой разработке, опубликована в журнале Optica. Речь идёт о методе сканирующей микроскопии оптических флуктуационных изображений со сверхвысоким разрешением — SOFISM. Суть его заключается в модификации существующего метода сканирующего микроскопа изображений (ISM), где используется конфокальный микроскоп с детекторной решёткой вместо единственного детектора. Поясним, что конфокальная микроскопия представляет собой разновидность классической световой микроскопии, отличающуюся большим контрастом и пространственным разрешением.

Как поясняет руководитель исследования Радек Лапкевич, преимущество метода SOFISM заключается именно в его простоте и доступности, так как он требует лишь незначительной модификации обычного конфокального микроскопа.

SOFISM — это компромисс между простотой использования и разрешением. Мы считаем, что наш метод заполнит нишу между сложными, трудными в использовании методами, обеспечивающими очень высокое разрешение, и простыми методами низкого разрешения, — цитирует Лапкевича РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Варшавского университета.

Ранее NEWS.ru сообщал о публикации в Сети фотографий живых существ, сделанных в том числе с использованием микроскопа. На одном из снимков изображена молодая аквариумная рыбка данио-рерио, размеры взрослой особи обычно колеблются в диапазоне от 2,5 до 4 сантиметров. На фото можно разглядеть не только чешую, но даже кости и сосуды рыбки. Для получения такого результата фотограф из США Дэниел Кастранова сделал 350 кадров, после чего объединил их в единое целое.