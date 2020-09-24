Путина сравнили с Пабло Эскобаром

https://static.news.ru/photo/1a28223c-fe74-11ea-92e3-fa163e074e61_660.jpg Пабло Эскобар Фото: Public Domain

Учёные из нескольких университетов Парижа создали компьютерный алгоритм, который оценивает фотографии или портреты, определяя степень доверия, которую вызывает человек на изображении.

Как пишет The National, программа в первую очередь выделяет элементы, которые традиционно ассоциируются с доверием — например улыбку или широко раскрытые глаза. Алгоритм откалибровали с помощью волонтёров, которые оценивали изображения. Затем в базу данных загрузили визуальный материал, собранный с XIV века до наших дней. Учёные отметили, что в XVIII веке произошло изменение, которое можно назвать «революцией улыбок». Политические лидеры перестали изображаться на портретах в неизменно серьёзном виде.

Если вы улыбаетесь, вам с большей вероятностью будут доверять, — отметила Лу Сафра, одна из авторов алгоритма.

Журналисты издания попросили учёных использовать новую технологию на фотографиях современных знаменитостей. Сначала исследователи сравнили кандидата в президенты США Джо Байдена с действующим главой государства Дональдом Трампом. Алгоритм установил, что лицо Байдена вызывает больше доверия. Специалисты уточнили, что результат может поменяться, если использовать другие изображения. Также на результат оценки можно влиять с помощью косметики.

Затем алгоритму «скормили» фотографии ещё десяти знаменитых людей: герцогини Сассекской Меган Маркл, актёра Тома Хэнкса, телеведущей Опры Уинфри, президента РФ Владимира Путина, французского лидера Эммануэля Макрона, экс-президента США Барака Обаму, колумбийского наркобарона Пабло Эскобара и политика из Мьянмы Ауна Сан Су Чжи, британского премьер-министра Бориса Джонсона и председателя КНР Си Цзиньпина.

Алгоритм выбрал двух самых притягательных персон и двух самых отталкивающих. Наибольшее доверие, по мнению программы, вызывают Маркл и Макрон. Наименьшее — Путин и Эскобар.

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