Пиво со свойствами кефира разрабатывают учёные в Петербурге

https://static.news.ru/photo/f648d926-b579-11ea-8c78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные с факультета биотехники Университета ИТМО в Санкт-Петербурге планируют разработать лечебное пиво на основе тропического штамма дрожжей. Он был открыт французским микробиологом Анри Буларом в 1920-х годах во время путешествия по Индокитаю.

Эти дрожжи помогли местному населению спастись от холеры, а Булар запатентовал их как средство от диареи. Дрожжи обладают свойствами пробиотика, поскольку не разрушаются в желудке, а проникают в кишечник. Также они производят меньше алкоголя, который является самым вредным составляющим пива.

Специалисты ИТМО хотят выяснить, могут ли дрожжи сохранить лечебные свойства в процессе изготовления пива. Они работают над созданием пенного напитка со свойствами кефира уже четыре месяца. Если гипотеза подтвердится, то пиво с кислинкой появится в продаже в 2021 году, сообщает KP.RU.

Аспирант факультета пищевых биотехнологий и инженерии Артём Морозов рассказал, что работа по созданию лечебного пива проводится и за рубежом, но специалисту неизвестны сколько-нибудь серьёзные научные статьи по этой теме.

А в России наш опыт совершенно точно первый. В марте мы заказали опытные образцы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов в Москве, но работу пришлось остановить из-за коронавируса. Надеюсь, в ближайшее время мы к ней вернёмся, — рассказал Морозов.

По его словам, тропические дрожжи являются неприхотливыми, они могут размножаться с помощью обычной кормовой патоки. Если пиво начнут производить в промышленных масштабах, то оно не будут слишком дорогим.

Какое у этого проекта будущее, сказать пока трудно. Так далеко мы ещё не заглядывали. Но потенциал определённо есть, так что вполне возможно, наше пиво рано или поздно появится на прилавках магазинов, — отметил специалист.

NEWS.ru писал, что в китайской провинции Чжэцзян местный житель попал в больницу с разрывом мочевого пузыря. Мужчина выпил 10 бутылок пива и лёг спать. Он проснулся через 18 часов и почувствовал сильную боль внизу живота. Когда медики сделали мужчине томографию, они выяснили, что мочевой пузырь мужчины повреждён в трёх местах. Китайца отправили на операцию, его жизни ничего не угрожает.