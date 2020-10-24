Петербургские учёные работают над вакциной от COVID-19 в виде спрея

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Вакцина от коронавируса в виде капель или спрея в нос разрабатывается специалистами Научно-исследовательского института гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге.

Она основана на ослабленной версии вируса гриппа, используемой в качестве вектора для доставки белков коронавируса. Иммунный ответ организма к ним должен обеспечить защиту от заболевания. Авторы разработки предполагают, что вакцина может быть эффективной и против гриппа.

Директор НИИ Дмитрий Лиознов рассказал ТАСС, что в настоящее время проводятся доклинические исследования препарата на животных. При их успешном завершении в 2021 году могут начаться испытания на добровольцах.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая — «Спутник V» — разработана центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» — государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Третья вакцина, созданная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, проходит клинические испытания.

Ранее NEWS.ru писал, что вакцину от коронавируса в виде спрея разработали крымские учёные. Её авторы готовы приступить к испытаниям сразу после получения бюджета.