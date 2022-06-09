Останки неизвестного гигантского динозавра обнаружили в Великобритании

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Ученые обнаружили на острове Уайт в Великобритании окаменелые останки вида спинозавров, который был ранее неизвестен науке. Он оказался длиннее и крупнее всех хищных ящеров времен мезозоя. Как сообщает PeerJ, спинозавры — одни из самых больших динозавров, которые жили на территории современных Африки и Европы примерно 112 миллионов лет назад.

Этот динозавр был настоящим гигантом — его длина превышала 10 метров, а масса составляла несколько тонн. По всей видимости, этот вид спинозавров — крупнейший хищный ящер Европы, чьи останки были обнаружены учеными за все время существования цивилизации, — заявил научный сотрудник Саутгемптоновского университета Великобритании Крис Баркер.

Этих динозавров отличали длинные ноги и своеобразный «парус» на спине. Возможно, они кормились в реках и озерах, им не приходилось охотиться на более мелких сородичей. Останков таких динозавров обнаружено уже достаточно много, однако ученые пока не смогли высчитать, когда именно они появились, где питались и умели ли плавать и нырять.

На острове Уайт уже не в первый раз обнаруживают отпечатки костей спинозавров. Поэтому некоторые палеонтологи уверены, что сначала эти ящеры появились на территории современной Европы, а уже только потом распространились в той части Пангеи, которая затем стала Африкой.

Ранее учёные обнаружили в Аргентине череп животного возрастом около 230 млн лет. Исследование показало, что окаменелости принадлежат доисторическому предку большинства современных рептилий.