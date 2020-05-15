Никотиновые жвачки и пластыри оказались опасными для онкобольных

https://static.news.ru/photo/949748d6-a7e9-11ea-9373-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer /Global Look Press

Американские учёные установили связь между потреблением никотина и распространением метастаз в мозг онкобольного. Отказ от курения в пользу никотиновых пластырей или жвачки не оказался для пациентов с раком лёгких безопаснее сигарет.

По словам профессора Университета Уэйк-Фореста Коносукэ Ватанабэ, сам по себе никотин не является канцерогеном, но, проникая во вспомогательные ткани мозга, перенастраивает клетки так, что организм перестаёт уничтожать метастазы и, наоборот, помогает раковым клеткам выживать.

Учёные обратили внимание на проблему, когда заметили, что метастазы чаще появляются в мозге пациентов с раком лёгких, которые полностью не отказались от никотина во время лечения. Опыты на мышах подтвердили теорию Ватанабэ и коллег.

Наши наблюдения говорят о том, что раковым больным нельзя использовать никотиновую жвачку и пластыри для того, чтобы пытаться бросить курить, — цитирует профессора ТАСС.

По словам исследователя, опыты позволили выявить вещество, вероятно, создающее барьер для проникновения никотина в мозговые ткани — партенолид, выделяемых из растения пижмы. Группа под руководством Ватанабэ готовится к проведению клинических испытаний с участием добровольцев.

Как писал NEWS.ru, валлийские учёные начали экспериментальную проверку наблюдений, указывающих на лучшую переносимость коронавирусной инфекции курильщиками. Исследование стало ответом на применение никотиновых пластырей для профилактики COVID-19 в нескольких больницах Великобритании.