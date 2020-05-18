Учёные не исключили пользу никотиновых пластырей при лечении COVID-19

https://static.news.ru/photo/660b5314-9915-11ea-9ff5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Maude/moodboard/Global Look Press

Учёные из Уэльса начали проводить исследования на предмет возможной пользы от никотиновых пластырей при лечении коронавирусной инфекции нового типа. Это связано с результатами экспериментов, показавших, что курильщики легче переносили болезнь и реже заражались.

Валийские учёные планируют провести ряд экспериментов с никотиновыми пластырями. Некоторые больницы в регионе уже используют указанный метод при лечении коронавируса.

Сообщившие о предположительной пользе никотина учёные в настоящее время занимаются обсуждением возможных клинических испытаний пластырей.

Исследователи подчеркнули, что все курящие должны обязательно отказаться от вредной привычки. Дело в том, что даже в случае курения, несмотря на все предположения, увеличивает опасность более тяжёлого течения вторичных осложнений, передаёт The Guardian.

Как ранее писал NEWS.ru, громкая речь способствует распространению коронавирусной инфекции нового типа не в меньшей степени, чем чиханье или кашель. К этому выводу пришли научные сотрудники Национальных институтов здравоохранения США.