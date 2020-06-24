Назван процент переболевших для появления коллективного иммунитета к COVID

https://static.news.ru/photo/0c37cfee-b60b-11ea-ae40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распространение коронавируса на той или иной территории остановится, когда антитела к нему появятся минимум у 43% населения. К такому выводу пришли учёные-математики из Великобритании и Швеции, разработавшие модель приобретения коллективного иммунитета.

Ранее считалось, что популяционный иммунитет достигается, когда антитела к возбудителю появляются у 60% населения. Однако исследователи Ноттингемского и Стокгольмского университетов считают, что эти расчёты верны лишь для однородной популяции. В действительности же население разнородно. В своей модели они обратили внимание на такие факторы, как, например, возраст и скученность проживания.

Мы использовали новый математический метод при оценке развития коллективного иммунитета популяции и обнаружили, что он может быть достигнут на уровне 43%. Это связано с повышенной социальной активностью и никак не коррелирует с возрастными группами. Чем активнее общество, тем быстрее оно справляется с инфекцией и вырабатывает коллективный иммунитет. И, следовательно, быстрее наступит выздоровление, — отмечают авторы исследования.

Результаты их работы опубликованы в научном журнале Science.

Популяционный иммунитет приобретается двумя путями: естественным (люди должны переболеть) и в результате вакцинации. Сейчас лаборатории по всему миру пытаются завершить клинические испытания своих препаратов до начала второй волны COVID-19 (эпидемиологи прогнозируют её осенью).

Так, в США планируют летом произвести завершающую стадию этих исследований. Вакцина совместной разработки Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm, по данным Всемирной организации здравоохранения, также должна быть готова к осени. Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca поставила себе срок до конца лета. Выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 9,2 млн человек по всему миру. РФ занимает третью строчку по количеству инфицированных с 606 881 подтверждённым диагнозом. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран — Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран, Чили.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в Москве растёт уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции. Точных данных он не привёл. 11 июня в столичной мэрии говорили, что антитела к возбудителю имеются у 17,4% москвичей, писал NEWS.ru.