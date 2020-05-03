NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

https://static.news.ru/photo/ec0c2fcc-8d46-11ea-82ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы — таянием ледников в Антарктиде.

Отмечается, что для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на Землю импульс с частотой 10 килогерц.

Как сообщает РИА Новости, в период с 2003 по 2019 год спутник зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды. Этот процесс привёл к повышению уровня моря на 14 миллиметров, что составляет почти треть общего уровня подъёма воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников росло.

В начале февраля учёные зафиксировали в Антарктиде исторический температурный рекорд. Погода там была нетипично тёплой.

Как писал NEWS.ru, влияние глобального потепления на эту часть земного шара крайне важно, так как там содержится почти 70% запасов мировой пресной воды в виде снега и льда. Их таяние приводит к повышению уровня Мирового океана, а в перспективе — к затоплению огромных территорий и большого количества прибрежных городов.