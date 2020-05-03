NASA показало масштабы таяния ледников в Антарктиде

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало видео с демонстрацией масштабов климатической катастрофы — таянием ледников в Антарктиде.
Отмечается, что для ролика использовались данные, полученные со спутника ICESat-2 за последние 16 лет. В устройстве используется лазерный высотомер, который посылает на Землю импульс с частотой 10 килогерц.
Как
В начале февраля учёные зафиксировали в Антарктиде исторический температурный рекорд. Погода там была нетипично тёплой.
Как писал NEWS.ru, влияние глобального потепления на эту часть земного шара крайне важно, так как там содержится почти 70% запасов мировой пресной воды в виде снега и льда. Их таяние приводит к повышению уровня Мирового океана, а в перспективе — к затоплению огромных территорий и большого количества прибрежных городов.
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