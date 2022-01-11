На Камчатке открыли новый минерал с платиной в составе

Учёные обнаружили на Камчатке ранее неизвестный науке минерал, ему дали название куфарит. В составе его обнаружены свинец и платина, сообщили в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, пишут РИА Новости.

Группа учёных <...> в 2021 году обнаружила в Корякско-Камчатском платиноносном поясе до настоящего времени неизвестный минерал. Он назван куфаритом в честь Фарида Шакировича Кутыева, в прошлом сотрудника Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, блестящего специалиста в области рудогенеза, — рассказал директор института Алексей Озеров.

У нового минерала химический состав очень простой, он строится на сочетании PtPb — платина-свинец, уточнил учёный.

Ранее сотрудники Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского (ГЕОХИ) РАН провели исследования объёма природных ресурсов шельфа Чукотки, сравнив их с недрами северо-западного района США. В результате анализа выяснилось, что перспективность их нефтегазоносности одинаковая. О данном открытии специалисты опубликовали статью в журнале «Геология и недропользование».

Шельф самого восточного российского региона имеет общую площадь более шести миллионов квадратных километров, что ставит его на первое место в мире по протяжённости. По оценкам специалистов, начальные извлекаемые энергетические ресурсы шельфа составляют около 100 млрд тонн условного топлива.