Мясное меню: учёные рассказали, любят ли акулы есть людей

https://static.news.ru/photo/554a13d6-b3b8-11ea-ba00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michele Westmorland/Danita Delimont/Global Look press

Акулы не охотятся специально на людей, выслеживая их в качестве жертвы. Более того, при прочих равных хищники не станут нападать на человека, а предпочтут ему тюленя, уверяют учёные.

Кровожадность акул, которые, отведав человеческого мяса, только и ждут, чтобы съесть кого-то ещё, это кинематографический миф, утверждают специалисты. Истина вполне банальна: люде не в их вкусе. Тот же тюлень для обитательниц глубин — гораздо более предпочтительная пища, пишет «АиФ».

В реальной жизни акула поплавает вокруг, изучая потенциальную жертву, и поняв, что перед ним — не самое вкусное на свете существо, вполне может уплыть восвояси. Если атака действительно происходит, то, как правило, по ошибке: значит, хищница приняла жертву за кого-то другого. К тому же лишь немногие виды опасны для человека — это белая, тигровая, тупорылая и длиннокрылая акулы.

Нет у них и приписываемой кинематографистами кровожадности, говорят исследователи. Морские охотницы действительно чувствительны к запахам крови на больших расстояниях. Однако, во-первых, не являются гурманами, целенаправленно выбирая кровь человека, а во-вторых, чувствуют её не в радиусе нескольких километров, как принято думать, а на гораздо меньших расстояниях. Чувствительность к запахам у акул ничуть не лучше, чем у того же лосося.

Число зарегистрированных нападений на людей с 1960-х годов постоянно растёт. Однако этому есть простое объяснение, утверждают специалисты: активность самих людей в водной среде существенно возросла. Поэтому чем больше встреч «дома» у акул, тем больше инцидентов с их участием.

В целом на планете насчитывается более 500 различных видов этого вида рыб. Большинство из них являются плотоядными, однако три вида питаются планктоном и мелкими морскими организмами — это большеротая, гигантская и китовая акулы. Последняя является крупнейшей из всех рыб на Земле.

Впрочем, существуют и совсем крохотные, как, например, катранообразная Etmopterus perryi. Её длина — примерно 20 сантиметров, и она вполне может уместиться на ладони человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рацион питания белых акул у восточных берегов Австралии стал сюрпризом для морских биологов. Оказалось, что часть своего рациона хищники добывают со дна океана. Они любят полакомиться угрём, губанами, кефалью, камбалой, мерлангами, плоскоголовыми и звёздочными рыбами, а также электрическими и шипохвостыми скатами. До этого момента считалось, что белые акулы охотятся на рыб, обитающих на средней глубине, в число которых входит и лосось.