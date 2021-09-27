Лица древнеегипетских мумий удалось восстановить

На научном портале Live Science появилась статья, где рассказали про первый в истории случай успешной реконструкции внешности трёх мужчин, живших в Древнем Египте около двух тысяч лет назад. Лица удалось воссоздать благодаря образцам ДНК, извлеченным из их мумий.

Parabon NanoLabs

Учёные отметили, что древнеегипетские мужчины умерли в возрасте 25 лет в период между XIV веком до нашей эры и серединой V века нашей эры. Мумии обнаружили вблизи древнего города Абусир-эль-Мелек, который расположен к югу от Каира.

Специалисты из Института Макса Планка в Германии извлекли ДНК египтян в 2017 году. Американская компания Parabon Nanolabs, опираясь на генетические данные, создала 3D-модели лиц мужчин. Технология, которую применили американцы, называется ДНК-фенотипирование. Учёные пришли к выводу, что внешность найденных тел генетически ближе к жителям Средиземноморья, чем к современным египтянам.

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