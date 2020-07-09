Климатологи заявили о тенденции к потеплению климата на Апеннинах

https://static.news.ru/photo/1d2e42a2-c1e0-11ea-96b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

Климатологи из Высшего института по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) подтвердили тенденцию к потеплению климата на Апеннинах.

В докладе «Климатические индикаторы в 2019 году» сообщается, что за последние 23 года в стране зафиксирована тенденция к повышению температуры. Об этом свидетельствуют данные 2018 года. В прошлом году средняя температура воздуха в Италии повысилась на 1,56 градуса в сравнении со средним показателем с 1961 по 1990 год.

За последние 60 лет самым жарким годом на Апеннинах стал 2018 год, на втором месте — 2015 год, а тройку лидеров замыкает 2019 год. Тогда в конце июня превышение средней температуры на севере страны составило 4,25 градуса, в центральной части — на 4 градуса, а на юге — на 3,27 градуса. На северо-западе страны и в Альпах на равнине температура была на уровне 40 градусов, а в горах на высоте в 1000 метров над уровнем моря — до 35–36 градусов.

В 2019 году была зафиксирована не только рекордная жара, но и постоянные дожди. Этот год занял 11-е место в рейтинге самых дождливых годов, который ведётся с 1961 года. Показатели осадков увеличились на 21%, несмотря на то что дождливые месяцы чередовались с засушливыми. 21 октября в некоторых районах Пьемонта и Лигурии выпало до 500 мм осадков, в ноябре на севере Италии выпало на 200% осадков больше, чем обычно. При этом в других районах страны было засушливо. Так, в сицилийской провинции Катания за 318 дней дождя не было ни разу.

Отмечается, что восемь из десяти самых жарких годов в новейшей истории Италии приходится на период после 2010 года, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что метеорологи предрекли изменение климата в ближайшие пять лет. Они пришли к выводу, что каждые пять лет среднегодовая глобальная температура будет выше доиндустриального уровня минимум на один градус Цельсия.