https://static.news.ru/photo/7f6180ce-6dda-11ea-8998-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jan Woitas/ZB/Global look Press

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего при исследовании двух метеоритов, Мандрабилла и GRA 95205, которые упали на Австралию и Южный полюс Земли, обнаружили в них сверхпроводящие вещества.

Как написали физики в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, они охладили образцы метеоритов до сверхнизких температур и начали измерять их сопротивление. Они были удивлены, увидев, что ток начал двигаться через измельчённые метеориты без каких-либо препятствий, а их материя начала «отталкивать» магнитные поля, то есть вещество метеоритов оказалось сверхпроводящим.

На основе своего открытия исследователи предположили, что именно эти сверхпроводники могут объяснять гигантские магнитные поля галактических масштабов.

Ранее учёные предположили, что коронавирус мог попасть на Землю из космоса. Как напомнил британский экзобиолог Чандра Викрамасингха, в октябре над Китаем взорвался метеорит, который мог «что-то содержать». Для подтверждения или опровержения этого предположения необходимо провести эксперимент по синтезу вирусоподобных ДНК во время длительных полётов в космосе. Соответствующее исследование запланировано на 2023-2024 годы, писал NEWS.ru.