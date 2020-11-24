Физики создали самое маленькое устройство памяти

https://static.news.ru/photo/40a5cd6a-2e5d-11eb-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cockrell School of Engineering, The University of Texas at Austin

Самое маленькое устройство хранения данных создали инженеры-физики из Техасского университета в Остине. По производительности оно превосходит современные устройства.

Исследователи использовали атомный слой дисульфида молибдена в качестве основного наноматериала, в котором были созданы дефекты — дыры, или вакансии, служащие ключом для хранения информации высокой плотности. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Когда ещё один атом металла входит в эту нанодыру и заполняет её, он передаёт часть своей проводимости материалу. Это приводит к изменению или эффекту памяти, — сказал профессор Деджи Акинванде, соавтор исследования.

Авторы считают, что их открытие открывает путь для создания приложений будущего поколения. Например, сверхплотное хранилище, нейроморфные вычислительные системы, системы радиочастотной связи и многое другое.

Отмечается, что такие устройства памяти называются мемристоры. Новинка будет производительностью около 25 терабит на квадратный сантиметр. Это в 100 раз больше, чем у продающихся сейчас мощных устройств флэш-памяти.

По мнению исследователей, чем меньше компоненты, в том числе устройства хранения постоянной памяти, тем меньше размеры смартфонов и компьютеров. Кроме того, снижается энергопотребление.

Как писал NEWS.ru, учёные из Германии смогли высчитать рекордно малый измеряемый отрезок времени. Они смогли это сделать, выяснив, сколько времени потребуется фотону, чтобы пересечь молекулу водорода.

Процесс распространения света в молекуле занял отрезок короче фемтосекунды (10-15 секунды). Согласно расчётам специалистов, фотон проходит через молекулу водорода за 247 зептосекунд (10-21 секунды).