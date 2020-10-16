Физики смогли измерить самый маленький отрезок времени

https://static.news.ru/photo/262c32e0-0fc1-11eb-86e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Grundmann, Goethe University Frankfurt

Учёные из Германии смогли высчитать рекордно малый измеряемый отрезок времени. Они смогли это сделать, выяснив, сколько времени потребуется фотону, чтобы пересечь молекулу водорода.

Результаты исследования немецких физиков-атомщиков из Университета Гёте опубликованы в журнале Science, сообщает РИА Новости.

Процесс распространения света в молекуле занял отрезок короче фемтосекунды (10-15 секунды). Согласно расчётам специалистов, фотон проходит через молекулу водорода за 247 зептосекунд (10-21 секунды).

Для определения скорости фотона учёные при помощи рентгеновского лазера облучили молекулу водорода H 2 в ускорительной установке DESY в Гамбурге, добившись того, что оба электрона выбило из молекулы водорода одним фотоном.

Это позволило исследователям определить время прохода от одного атома водорода до второго.

Отмечается, что раньше физикам не удавалось зафиксировать столь короткие промежутки времени.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Нобелевскую премию по физике в 2020 году получили Райнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез.

Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.