Дворкович рассказал, какие медицинские технологии появятся через 10 лет

В течение 10 лет в науке можно ждать появления искусственных органов, лечения на основе клеточных технологий и прорывных решений в лечении рака. Также можно будет говорить как о раннем предупреждении и выявлении сердечно-сосудистых заболеваний, так и о новых, более эффективных методах их лечения. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

По словам Дворковича, многие заболевания стали устойчивыми к существующим антибиотикам, что потребует разработки новых их видов. Также ученые работают над новыми способами лечения рака, включающих в том числе выявление предрасположенности к заболеванию.

Врачи и учёные говорят, что они ожидают в ближайшие пять — семь лет достаточно прорывных решений, которые позволят индивидуально, на основе сочетания разного рода субстанций более эффективно лечить онкологические заболевания, — рассказал Дворкович.

Ранее глава «Сколково» заявил о маловероятности создания единого универсального препарата от коронавируса. Это, по его мнению, связанно с иммунной системой каждого человека, и для лечения может быть более актуален набор разных лекарств и разных методов профилактики, лечения и восстановления. Процесс же создания универсальных лекарств будет достаточно длительным и с учётом постоянно меняющихся штаммов коронавируса «ждать чудес» от них не стоит.