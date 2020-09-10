Центр им. Гамалеи категорически отверг обвинения научного журнала Lancet

https://static.news.ru/photo/f2f20b80-f40d-11ea-a60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи категорически отвергает обвинения о недостоверности статистических данных, которые были опубликованы в журнале Lancet.

По словам замдиректора по научной работе центра Дениса Логунова, опубликованные сведения, прошедшие экспертизу у пяти рецензентов Lancet, являются достоверными и точными.

Полноразмерный клинический протокол предоставлялся в редакцию журнала. Мы представили именно те данные, которые получили, а не те, которые должны нравиться итальянским экспертам, — подчеркнул он.

Логунов также сообщил, что центр уже направил развёрнутые ответы редактору издания.

Как писал NEWS.ru, разработчики российской вакцины «Спутник V» ответили на вопросы о предположительных аномалиях, которые обнаружили специалисты в графиках результатов первой и второй стадий испытания препарата.

В начале сентября 2020 года Lancet опубликовал итоги двух стадий клинических испытаний вакцины РФ от COVID-19. Через некоторое время учёные из нескольких стран мира разместили на итальянском портале Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных теорий, открытое письмо, где выразили сомнения насчёт российского препарата.