Биолог рассказал, нужны ли вакцины от новых типов коронавируса

Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН Константин Северинов в беседе с NEWS.ru рассказал, что «совершенно не обязательно» создавать под каждый тип коронавируса новую вакцину. Он отметил, что существующие вакцины, с доказанной эффективностью, защищают от всех вариантов COVID-19, имеющих эпидемиологическое значение.

Это прекрасно показывает опыт Великобритания, Израиля, а также ряда других стран, где уровень вакцинации высокий. Как и в России, большинство людей в этих странах заражаются вариантом «дельта». Но если в России уже в течении месяца и более ежедневно умирает 800 человек при 20–25 тысячах детектируемых инфекций, то, например, в Великобритании при 40–50 тысячах ежедневно заражённых умирает лишь около 100. Единственной существенной разницей является то, что в России полностью вакцинированы не более 25% населения, а в Великобритании — 70%. Так что существующих вакцин более чем достаточно для того, чтобы спасать жизни, — рассказал Северинов.

Накануне российский вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский заявил, что большинство «еженедельных» мутаций коронавируса, о которых заявили британские учёные, не опасны для человека. Учёный уточнил, что вирусы эволюционируют постоянно, однако речь не идёт о замене одного вируса совершенно другим, и эти изменения чаще всего нейтральны. При этом шанс возникновения новой, более опасной формы коронавируса очень мал, и вакцина будет продолжать работать против новых его вариантов.

Ранее учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Если пациент страдает коронавирусом больше нескольких недель, вирус может мутировать, приведя к возникновению новых штаммов. Именно это, по оценке учёных, произошло с «альфа»-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.