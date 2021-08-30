Эксперт прокомментировал данные о более частых мутациях коронавируса

Большинство «еженедельных» мутаций коронавируса, о которых заявили британские учёные, не опасны для человека. Об этом заявил российский вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский, слова которого приводит радио «Говорит Москва».
Вирусолог
Ранее учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Если пациент страдает коронавирусом больше нескольких недель, вирус может мутировать, приведя к возникновению новых штаммов. Именно это, по оценке учёных, произошло с «альфа»-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.