Эксперт прокомментировал данные о более частых мутациях коронавируса

Большинство «еженедельных» мутаций коронавируса, о которых заявили британские учёные, не опасны для человека. Об этом заявил российский вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский, слова которого приводит радио «Говорит Москва».

Вирусолог уточнил , что вирусы эволюционируют постоянно, однако речь не идёт о замене одного вируса совершенно другим, и эти изменения чаще всего нейтральны. При этом шанс возникновения новой, более опасной формы коронавируса очень мал, и вакцина будет продолжать работать против новых его вариантов.

Ранее учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Если пациент страдает коронавирусом больше нескольких недель, вирус может мутировать, приведя к возникновению новых штаммов. Именно это, по оценке учёных, произошло с «альфа»-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.