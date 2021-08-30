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Эксперт прокомментировал данные о более частых мутациях коронавируса

16:24, 30 августа 2021
Эксперт прокомментировал данные о более частых мутациях коронавируса Фото: NIAID/flickr.com
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Большинство «еженедельных» мутаций коронавируса, о которых заявили британские учёные, не опасны для человека. Об этом заявил российский вирусолог доктор биологических наук Алексей Аграновский, слова которого приводит радио «Говорит Москва».

Вирусолог уточнил, что вирусы эволюционируют постоянно, однако речь не идёт о замене одного вируса совершенно другим, и эти изменения чаще всего нейтральны. При этом шанс возникновения новой, более опасной формы коронавируса очень мал, и вакцина будет продолжать работать против новых его вариантов.

Ранее учёные из университетов Бата и Эдинбурга в Великобритании установили, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мутирует почти раз в неделю — значительно чаще, чем предполагалось ранее. Если пациент страдает коронавирусом больше нескольких недель, вирус может мутировать, приведя к возникновению новых штаммов. Именно это, по оценке учёных, произошло с «альфа»-вариантом, который считается результатом эволюции вируса внутри человека, не избавившегося от инфекции.

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