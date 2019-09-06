https://static.news.ru/photo/213aae8c-d157-11e9-8618-fa163e074e61_660.jpg Фото: Johan Nilsson/Tt/Global Look Press

Исследователи американского Университета Куиннипэк в штате Коннектикут изучили бактерии на подошвах обуви с улицы. В итоге они пришли к выводу, что опасности в квартире для взрослых людей они не представляют.

Аналитику подготовила профессор Лайза Кочара, сообщает газета The New York Times . Из публикации следует, что занести в дом заразу на обуви с улицы практически невозможно. Однако следует быть внимательнее с посещением общественного туалета. Исследование показало, что на полу там скапливается до 2 млн болезнетворных бактерий на квадратный дюйм (6,45 кв. см).

Просто подумайте об этих цифрах всякий раз, когда будете ставить свою сумку на пол в общественном туалете, а затем понесёте её в жилое помещение и поставите на кухонный стол, — предупредила она, отметив в то же время, что для большинства здоровых взрослых людей такой уровень бактериального заражения не представляет угрозы.

Ранее, как писал News.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что растущая устойчивость микробов к антибиотикам может свести на нет прогресс в медицине. Усугубляет ситуацию, по его словам, то, что более половины таких препаратов в мире люди применяют ненадлежащим образом.