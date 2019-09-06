Исследователи американского Университета Куиннипэк в штате Коннектикут изучили бактерии на подошвах обуви с улицы. В итоге они пришли к выводу, что опасности в квартире для взрослых людей они не представляют.
Аналитику подготовила профессор Лайза Кочара, сообщает газета
Просто подумайте об этих цифрах всякий раз, когда будете ставить свою сумку на пол в общественном туалете, а затем понесёте её в жилое помещение и поставите на кухонный стол, — предупредила она, отметив в то же время, что для большинства здоровых взрослых людей такой уровень бактериального заражения не представляет угрозы.
Ранее, как писал News.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что растущая устойчивость микробов к антибиотикам может свести на нет прогресс в медицине. Усугубляет ситуацию, по его словам, то, что более половины таких препаратов в мире люди применяют ненадлежащим образом.