https://static.news.ru/photo/af77c726-24d0-11ea-82d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sara Juengst/UNC Charlotte

Археологи нашли в Эквадоре захоронение детей в необычных головных уборах, сделанных из детских черепов.

О находке сообщает Latin American Antiquity. Захоронение было сделано около 100 года до нашей эры и относится к культуре Гуангала, считают учёные. Всего было обнаружено два кургана, в которых было по одному ребёнку. Возраст одного на момент смерти составлял около 18 месяцев, другого — от шести до девяти месяцев. На головах у них были надеты своеобразные «шлемы» — черепа с отверстиями для лица. Черепа также принадлежали детям возрастом от двух до 12 лет.

Археологи полагают, что необычные головные уборы изготовили тогда, когда на черепах ещё не разложились мягкие ткани. Ряд других предметов, найденных в курганах, позволяют предположить, что «шлемы» имели религиозное значение, например должны были защитить души своих носителей. По косвенным свидетельствам, в курганах могли быть похоронены жертвы извержения вулкана. Возможно, найденные археологами младенцы были частью церемонии, призванной защитить от стихии.

Представители культуры Гуангала жили на территории современного Эквадора с 100 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Они владели технологиями выплавки меди, делали статуэтки из камня и умели ткать. Также они занимались торговлей с другими племенами.

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