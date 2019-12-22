Археологи нашли в Эквадоре захоронение детей в необычных головных уборах, сделанных из детских черепов.
О находке
Археологи полагают, что необычные головные уборы изготовили тогда, когда на черепах ещё не разложились мягкие ткани. Ряд других предметов, найденных в курганах, позволяют предположить, что «шлемы» имели религиозное значение, например должны были защитить души своих носителей. По косвенным свидетельствам, в курганах могли быть похоронены жертвы извержения вулкана. Возможно, найденные археологами младенцы были частью церемонии, призванной защитить от стихии.
Представители культуры Гуангала жили на территории современного Эквадора с 100 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Они владели технологиями выплавки меди, делали статуэтки из камня и умели ткать. Также они занимались торговлей с другими племенами.
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