Археологи Москвы рассказали о своих планах на сезон

https://static.news.ru/photo/0b205976-c5da-11ea-91b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Сезон у археологов Москвы в 2020-м короче обычного из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Вспышка заболевания отодвинула «полевые» работы на более поздний срок. Интересные находки могут ждать историков по адресу ул. Ильинка, 3/8, где располагались так называемые тёплые торговые ряды. Ансамбль сооружений на 80% был снесён ещё в 2008-м. Тогда самыми крупными артефактами оказались срубы XVII века, рассказал глава управления сохранения объектов археологического наследия Департамента культурного наследия мегаполиса Владимир Пирогов.

Сейчас освоение этих мест продолжается, а инвестор намерен частично реставрировать оставшиеся корпуса, выходящие на Богоявленский переулок. На пустыре намечаются большие раскопки, — цитирует чиновника портал «Вечерняя Москва».

Другое знаковое место, где археологи собираются провести сезон, это территория кинотеатра «Художественный» на Арбатской площади. Здание планируют реконструировать и реставрировать. Уже начался второй этап работ. Он связан с установкой нового оборудования, в том числе водоотвода и отопления.

Историческая зона входит в состав Белого и Земляного городов, находясь на границе между ними. Культурный слой специалисты изучат очень подробно, — добавил Пирогов.

Он отметил, что специалисты продолжат реконструкцию зданий Пушкинского музея. Завершение работ ожидается в 2023 году. Археологи также обследуют близлежащую территорию. Уже обнаружили предметы XVII века — столовая, парадная посуда. Среди уцелевших предметов — «чернолощёный» кувшин с блестящей темной поверхностью. Подобную утварь часто использовали жители Москвы, заявила глава камерального отдела «Столичного археологического бюро» Людмила Рукавишникова.

Во время наблюдений также нашли муравленые изразцы. Они отличаются зелёным цветом глазури. Его получали после добавления оксида меди в стекловидную массу. Есть и другой изразец — лицевой красноглиняный рельефный. Примерно к тому же периоду относится и найденный белоглиняный кувшин.

Другие находки обнаружили около дома-музея Островского. Например, медную копеечную монету, датируемую 1877 годом, привеску (украшение. — NEWS.ru) и маленькую ложку из цветного металла с надписью «А. И. Филиппов». Прибор хорошо сохранился. Он принадлежал столичным купцам — семье основателей известного хлебопекарного предприятия. Всего в 2020-м московские археологи планируют провести раскопки на 200 площадках.

Ранее NEWS.ru сообщал, что расследователи палеопочв в Сочи наткнулись на средневековый сигнальный пункт. Находку сделали сотрудники Субтропического научного центра РАН на территории опытных полей на водораздельной поверхности ручьёв Бзугу и Сочапа.

Нетипичный для этого места минеральный горизонт залегает на глубине 12–30 сантиметров. Он имеет нехарактерную красновато-охристую окраску и представляет собой горизонтальную кладку обломков аргиллитов пластинчато-слоистой формы со следами обжига.