Академик назвал болезнь, защищающую от коронавируса

https://static.news.ru/photo/af3c3d94-f637-11ea-90d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аллергическая астма может сыграть роль защитного фактора при коронавирусе. Одна из причин этого — особый тип воспаления, который имеют все аллергики.

Учёные предполагают, что именно такая особенность организма может защитить человека от тяжёлой формы коронавируса и летального исхода, считает заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии и международной лаборатории иммунопатологии Сеченовского университета, академик РАН Александр Караулов.

Совместно с немецкими, китайскими и американскими коллегами мы изучаем роль наличия аллергической астмы как защитного фактора при COVID-19. Астма может оказаться защитным фактором при коронавирусе, — приводят слова Караулова «Известия».

Академик отметил, что далеко не всегда у переболевших коронавирусом вырабатываются антитела. И от риска повторного заболевания не застрахован никто.

Также хочу отметить, что ни при одном из имеющихся коронавирусов, циркулирующих среди людей и вызывающих заболевания из группы ОРВИ, не возникало стойкого иммунитета, предохраняющего от повторного заболевания в течение всей жизни, — пояснил Караулов.

И даже если в организме присутствуют защитные белки, у большей части пациентов (до 40%) они не нейтрализуют коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что почти 308 тысяч человек заразились коронавирусом в мире за сутки, что стало рекордным показателем с начала пандемии. Точные цифры выглядят так: 307 930 случаев заражения против 306 857 случаев, зафиксированных 6 сентября, когда был установлен предыдущий антирекорд.