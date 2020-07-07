Жители России могли наблюдать ночью зарницы

https://static.news.ru/photo/40554944-c12f-11ea-a7ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Гидрометеорологического техникума подмосковной Балашихи Ирина Никитина сообщила о том, что жители южной и центральной частей России могли ночью наблюдать зарницы.

Начиная с 5 июля в некоторых частях России наблюдается такое интересное явление, как зарница. Иными словами — это мгновенные вспышки молнии, возникающие на отдалённом расстоянии. При зарнице не слышно раскатов грома, потому что гроза находится очень далеко. Явление наблюдается в тёмное время суток, — цитирует Никитину РИА Новости.

По словам эксперта, при таких явлениях можно увидеть вспышки молний. Свет от них отражается от кучево-дождевых облаков. Она также добавила, что обычно зарницы проявляются в жаркое время года. Иногда их видно в совершенно безоблачном небе. Такая молния не представляет опасности.

Ранее NEWS.ru писал, что в Индии от ударов молнии за сутки погибли более 20 человек. Стихия разыгралась в штате Уттар-Прадеш.