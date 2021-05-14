Жириновский «закрыл» шоу «Вечерний Ургант»

https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский участвовал в торжественном закрытии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости.

Вместо юмористического вечернего шоу политик предложил запустить его программу «на бесплатной основе». В качестве варианта названия он предложил «Утро с В.В.Ж.».

Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию. А сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас! До свидания, передача Ивана Урганта! — заявил Жириновский.

После этого политик символически «соединил» две части красной ленты и «опустил» рубильник, а сам Ургант «спустил» флаг шоу с Останкинской башни.

Жириновский также сообщил, что Ургант всегда может рассчитывать на место в его партии.

Ранее сообщалось, что шутка телеведущего Ивана Урганта может стать причиной закрытия его шоу на Первом канале. Подобного результата намерен добиваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

В апреле Жириновский в ходе заседания Госдумы заявил о том, что грядёт смена лидера КПРФ: вместо Геннадия Зюганова им якобы станет Юрий Афонин. Тогда Ургант в эфире своего шоу обратил внимание на взаимоотношения двух политических старожилов, сравнив их с семейной парой.