Жириновский «закрыл» шоу «Вечерний Ургант»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский участвовал в торжественном закрытии шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. Об этом сообщает РИА Новости.
Вместо юмористического вечернего шоу политик
Я всегда любил что-то закрыть: чужую квартиру, семью, город, страну, цивилизацию. А сегодня закрываю передачу. Мы устали от вас! До свидания, передача Ивана Урганта! — заявил Жириновский.
После этого политик символически «соединил» две части красной ленты и «опустил» рубильник, а сам Ургант «спустил» флаг шоу с Останкинской башни.
Жириновский также сообщил, что Ургант всегда может рассчитывать на место в его партии.
Ранее сообщалось, что шутка телеведущего Ивана Урганта может стать причиной закрытия его шоу на Первом канале. Подобного результата намерен добиваться лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В апреле Жириновский в ходе заседания Госдумы заявил о том, что грядёт смена лидера КПРФ: вместо Геннадия Зюганова им якобы станет Юрий Афонин. Тогда Ургант в эфире своего шоу обратил внимание на взаимоотношения двух политических старожилов, сравнив их с семейной парой.