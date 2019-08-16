Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Компания «Яндекс» не собирается закрывать новостной агрегатор «Яндекс. Новости». Сообщения об этом появились в российских СМИ из-за ужесточения законодательства.

Мы слухи не комментируем, — цитирует РБК представителя компании.

Ранее News.ru сообщал, что первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев порекомендовал руководству «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей, попадающих в топ. Он пояснил, что некоторое время назад агрегатор способствовал распространению недостоверной информации о том, что Госдума якобы прорабатывает возможность запрета эксплуатации старых автомобилей. По словам Шхагошева, подобные инциденты могут подорвать доверие как к Госдуме, так и к «Яндексу».

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