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Производитель подсолнечного масла, которым в Ульяновской области отравились семь человек, изготавливал его для семьи и друзей.

Масло произвёл не фермер и не производитель. Это пенсионер, у которого есть маслобойка. Он это масло делал только для своей семьи и для знакомых, — сообщила ТАСС заместитель министра агропромышленного...