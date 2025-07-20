Задержанные из-за ЧП в Ростовской области поезда начали вводить в график

Пассажирские поезда, задержанные из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово, постепенно вводятся в график, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК). По последним данным, более 60 составов уже сократили время задержки от 30 минут до 7,5 часа.

Пассажирские поезда, задержанные в связи с происшествием в Ростовской области, постепенно вводятся в график. В настоящий момент более 60 поездов сократили время отставания от 30 минут до 7,5 часов, — говорится в сообщении.

В частности, в расписание были введены 10 ключевых пассажирских поездов дальнего следования, в том числе популярные маршруты Анапа — Томск, Адлер — Санкт-Петербург, Москва — Кисловодск и другие важные направления. На данный момент свыше 60 поездов успешно достигли конечных пунктов назначения.

Ранее стало известно, что более 130 поездов выбились из графика из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово. Отмечалось, что составы следовали с задержками от 33 минут до 15 часов.