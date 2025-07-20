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20 июля 2025 в 14:44

Более 130 поездов выбились из графика из-за ЧП в Ростовской области

РЖД: 132 поезда следуют с задержками из-за ЧП на станции Лихая под Ростовом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Более 130 поездов выбились из графика из-за повреждения контактной сети на перегоне Лихая — Замчалово, сообщила пресс-служба РЖД. По данным железнодорожного оператора, составы следуют с задержками от 33 минут до 15 часов. Несмотря на это, 37 поездов уже достигли пунктов назначения.

В связи с происшествием на станции Лихая с задержками от 33 минут до 15 часов следуют 132 поезда (ФПК и «Гранд сервис экспресс»). Поезда проходят место происшествия со сниженной скоростью, — говорится в сообщении.

В РЖД также сообщили о принятых мерах для поддержки пассажиров: на 13 станциях открыты дополнительные билетные кассы, а также организовано SMS-информирование о статусе рейсов. Кроме того, на ключевых станциях Северо-Кавказской и Юго-Восточной железных дорог работает дополнительный персонал и организована раздача бесплатной бутилированной воды. Для пассажиров с детьми и пожилых людей доступны комнаты матери и ребенка.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области после падения обломков БПЛА на перегон Лихая — Замчалово следуют с опозданием 75 поездов. Пресс-служба Федеральной пассажирской компании проинформировала, что делается все возможное для сокращения времени отклонения от графика. В частности, задерживаются составы из Адлера, Анапы, Новороссийска, Сухума, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и других городов. В компании подчеркнули, что пассажирам оказываются всесторонняя помощь и содействие.

Ростовская область
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