Зачем украинский беспилотник целил в штаб Южного военного округа

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника

В украинской стратегии прошедшая ночь мало чем отличалась от предыдущих: дроны летели на Москву и Брянск, а часть беспилотников с бомбами были направлены к Ростову-на-Дону. Причем один упал в опасной близости от штаба ЮВО, повредив несколько окон в домах напротив и автомобилей. И в очередной раз мы задаемся вопросом, на что надеются в Киеве, осуществляя такие атаки?

Для Киева имидж — все

Уже общим местом стали утверждения, что атаками дронов против гражданских объектов киевские власти стараются поднять настроение населению своей страны. А главное тут — регулярно создавать информационные поводы, которые перебивали бы неприятные для Украины нарративы в международной повестке.

Пока такие налеты не могут серьезно воздействовать на повседневную жизнь в российских регионах, особенно отдаленных от театра военных действий. Но вода, как известно, камень точит. Всеми своими летающими «Бобрами» украинские стратеги пытаются создать впечатление у рядового российского обывателя, что в стране не остается абсолютно безопасных территорий. А значит, ставка делается на стимулирование раздражения и недовольства властью, которая якобы не может надежно защитить.

На эту же цель работает и постоянная перебои авиарейсов в столичных аэропортах. Когда при обнаружении очередных летящих в сторону Москву дронов вводится план «Ковер». К слову, а подсчитывал ли кто-то реальные финансовые убытки от регулярных отмен и переносов рейсов? Так что материальный ущерб от таких налетов не ограничивается разбитыми витринами и поврежденными автомобилями.

Целью был штаб

Конечно, штаб Южного военного округа — серьезная цель. Это один из самых известных наших центров принятия решений, касающихся продолжения СВО. Сюда прилетал президент для выслушивания докладов от офицеров с передовой. Регулярно бывает тут и министр обороны. Поэтому если хотя бы один из двух летевших на Ростов дронов «дотянулся» до крыши штаба, то в Киеве все бы ликовали.

Кстати, в рамках такой дроновой психологической войны постоянно осуществляются и провокационные вбросы, призванные держать наши силы ПВО и РЭБ в напряжении. Сейчас циркулирует информация о готовящейся атаке против военного аэродрома в Моздоке и некоего объекта в Калининградской области. Хотя в последнем случае украинские БПЛА должны были бы пересечь территорию третьей страны.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденный автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденное здание после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные здания и автомобиль после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Поврежденные автомобили после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника Фото: Эрик Романенко/ТАСС Ростов-на-Дону. Военнослужащий рядом с поврежденным автомобилем после падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Автомобиль полиции рядом с домом, где произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Осколки стекол жилого дома на месте падения беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Двигатель беспилотника под коробкой после его падения Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника Фото: Илья Лазарев/ТАСС Раменское. Жилой дом, возле которого произошло падение беспилотника

Международные провокации полетов БПЛА

Об этих «третьих странах» тоже надо постоянно помнить. Ведь когда «москитная стайка» украинских дронов долетела до аэродрома в Пскове, то сразу же возникли вопросы о том, откуда они могли взяться? Возникли подозрения, что атака могла осуществляться с территории натовской Прибалтики: из Латвии или Эстонии. Естественно, Рига и Таллин бросились опровергать такую версию, грозящую глобальным столкновением.

Рассматривалась возможность запуска хотя бы части дронов с борта корабля, находившегося в Балтийском море. Наконец, выдвигалось самое неприятное допущение, что дроны могли пересечь белорусское Полесье, но местная ПВО предпочла на их полет не реагировать. И до сих пор официального объяснения нет.

И это серьезный аспект полетов украинских БПЛА. Не является большим секретом надежда Киева раздуть мировой пожар, не просто пользуясь вооружениями из пятидесяти стран формата «Рамштайн», но непосредственно втянув третьи страны в прямой военный конфликт с Россией.

Так что призыв не терять бдительности сейчас особенно актуален.

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