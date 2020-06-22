За сутки в России выявили 7600 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cc507ff2-b45c-11ea-96d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки в 83 российских регионах коронавирус официально подтверждён у 7600 человек. У трети заражённых (32,5%) заболевание протекает без клинических проявлений. Всего за время пандемии COVID-19 выявили у 592 280 жителей России.

По состоянию на 22 июня в России нарастающим итогом выявлено 592 280 заболевших в 85 регионах (+7600 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период от инфекции выздоровели 344 416 жителей российских регионов (+4705 за сутки), скончались от коронавируса 8206 человек (+95 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в Москве за минувшие 24 часа зафиксировали 1068 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. Таким образом, общее число случаев коронавируса в российской столице достигло 215 014. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что три тысячи больничных коек, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, на этой неделе вернут «в нормальную работу» для оказания плановой помощи.

Коронавирусом в мире заразились почти 9 млн человек, более 468 тысяч умерли, более 4,4 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заражённых COVID-19. На первом месте США — 2 280 912 человек, на втором Бразилия — 1 083 341.