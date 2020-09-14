За сутки в России выявили 5529 заболевших коронавирусом

https://static.news.ru/photo/61bae2ee-f729-11ea-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 5 529 жителей 84 российских регионов. В 22,5% случаев (1 245 человек) заболевание протекало без клинических проявлений.

По состоянию на 15 сентября в России коронавирус выявлен у 1 073 849 человек (+5 529 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период в РФ от коронавируса скончались 18 785 человек (+150 за сутки), выздоровели от инфекции 884 305 человек (+5 605 за сутки).

Как писал NEWS.ru, Роспотребнадзор заявил о начале второго этапа исследования массового иммунитета населения России к коронавирусной инфекции. Пока второй этап стартовал в четырёх регионах — в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае. Также в исследованиях в ближайшее время примут участие Москва, Московская, Ростовская, Владимирская, Иркутская, Астраханская, Белгородская, Новосибирская, Нижегородская, Челябинская, Саратовская, Тульская и Свердловская области, Краснодарский, Приморский, Красноярский и Ставропольский края, а также Татарстан и Крым. В рамках второго этапа учёные проверят биоматериал тех, кто уже был участником исследования, на предмет укрепления полученного иммунитета от COVID-19.