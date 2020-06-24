За сутки в России от коронавируса выздоровели 12 393 человека

https://static.news.ru/photo/27415e46-b5f1-11ea-8206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписали 12 393 человек, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19. Всего количество выздоровевших от коронавируса в стране увеличилось до 368 822.

По состоянию на 24 июня после перенесённого COVID-19 выздоровели 368 822 человека (+12 393 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За весь период пандемии в России выявили 606 881 заболевшего коронавирусом (+7176 за сутки), от инфекции скончались 8513 человек (+154 за сутки).

Как писал NEWS.ru, столичные врачи вылечили ещё 2020 человек, которым ранее был диагностирован коронавирус нового типа. Отмечается, что все пациенты имели лабораторно подтверждённый диагноз. Таким образом, общее число вылечившихся от коронавируса в Москве достигло 141 268 человек. По словам вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, при выписке пациенты получили рекомендации врачей. Вылечившиеся люди в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы, если не имеют хронических заболеваний, а также ВИЧ, гепатитов В и С.

Всего в мире коронавирусом заразились более 9,2 млн человек, более 477 тысячи умерли, более 4,6 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заражённых. На первом месте США — 2 347 022 человека, на втором Бразилия — 1 145 906. Также в первой десятке стран Великобритания, Испания, Италия, Индия, Перу, Иран и Чили.