За сутки в России от коронавируса скончались 454 человека

https://static.news.ru/photo/158a7b9c-518c-11eb-ba0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в российских больницах скончались 454 пациента с ранее подтверждённым коронавирусом. За весь период пандемии в РФ от COVID-19 умерли 60 911 человек.

По состоянию на 8 января от коронавируса в России умерли 60 911 человек (+454 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Наибольшее число смертей от COVID-19 за последние 24 часа зарегистрировано в Москве (71), Санкт-Петербурге (55) и Подмосковье (21).

Всего за время пандемии коронавирус выявили у 3 355 794 жителей РФ (+23 652 за сутки), выздоровели от инфекции 2 731 129 человек (+21 677 за сутки).

Как писал NEWS.ru, в Москве местом, где существует наибольшая вероятность заражения коронавирусом, является транспорт. Об этом заявил врач-инфекционист профессор Николай Малышев. По его словам, всё дело в «скученности» людей, которую можно наблюдать в транспорте.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщал, что вероятность заразиться COVID-19 в многолюдном торговом центре мала, если там хорошо работает вентиляция, воздух обеззараживается, а персонал и посетители носят маски. А для того чтобы обезопасить себя ещё больше, специалист призвал покупателей протирать ручки тележек или корзин антисептиком.