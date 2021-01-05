Врачи оценили вероятность заражения COVID-19 в торговых центрах

https://static.news.ru/photo/47216de2-50be-11eb-ad84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность заразиться коронавирусом в многолюдном торговом центре мала, если там хорошо работает вентиляция, воздух обеззараживается, а персонал и посетители носят маски, считают российские иммунологи и вирусологи.

Если в торговом центре хорошая вентиляционная система, воздух регулярно обеззараживается, сотрудники носят маски, перчатки и соблюдают эпидемиологические меры по коронавирусу и, конечно же, сам человек их соблюдает, то вероятность заразиться коронавирусом невелика, — сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Чтобы ещё более обезопасить себя, специалист посоветовал покупателям протирать антисептиком ручки тележек или корзин.

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова уверена в необходимости использования масок и перчаток в магазинах и ТЦ, чтобы не распространять вирусы на лежащие в открытом доступе продукты. При этом она подчеркнула, что на гладких поверхностях коронавирус гибнет быстрее, чем, например, на шершавых.

Врач-инфекционист Ирина Шилкина уточнила, что избавиться от возможных вирусов можно хорошо обработав приобретённые товары и продукты дома.

Сложно обработке поддаются нежные ягоды. Их нужно ненадолго замочить в воде, а после высушить, — посоветовала врач.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре признали, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизировалась. С этим согласились члены селекторного совещания при участии главы регулятора Анны Поповой, а также руководителей региональных управлений и организаций Роспотребнадзора. Согласно данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю суточный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч человек снизился с 18,9 до 16,5. В то же время в различных регионах этот показатель сильно отличается — его разброс колеблется от 2,44 до 67,98 на 100 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что действующие меры по профилактике COVID-19 необходимо сохранять, отметили в ведомстве.