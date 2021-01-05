Инфекционист назвал места с наибольшей вероятностью заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/ac700528-517c-11eb-b939-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве местом, где существует наибольшая вероятность заражения коронавирусом, является транспорт. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, всё дело в «скученности» людей, которую можно наблюдать в транспорте, передаёт РИА Новости.

Безусловно, это в транспорте больше всего. Посмотрите, полные вагоны едут, на платформах тоже народ стоит, внутри автобусов — то же самое, — сказал он.

Накануне, 7 января доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщал, что вероятность заразиться COVID-19 в многолюдном торговом центре мала, если там хорошо работает вентиляция, воздух обеззараживается, а персонал и посетители носят маски. А для того, чтобы обезопасить себя ещё больше, специалист призвал покупателей протирать ручки тележек или корзин антисептиком.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на Украине с 8 января вступают в силу карантинные ограничения, предусматривающие закрытие баров, ресторанов, школ и вузов, а также ограничения в работе торговли. Локдаун продлится до 24 января.