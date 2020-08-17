За сутки в РФ выявлено 4748 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/acc96c6e-e127-11ea-b59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки на территории России медицинские специалисты выявили 4748 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом 18 августа сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

На данный момент в стране с начала пандемии зафиксировано 932 493 случая заражения. Отмечается, что из всех новых пациентов с коронавирусом у 29% не наблюдается клинических проявлений болезни.

Как сообщили в оперштабе, за прошедшие 24 часа в РФ скончались 132 человека с диагностированным заражением COVID-19. Таким образом, число жертв инфекции выросло до 15 872 человек.

Также в течение прошедших суток из больниц по выздоровлении были выписаны 6527 россиян, вылечившихся от коронавируса. Теперь количество граждан РФ, победивших болезнь, увеличилось до 742 628 человек.

Всего в мире коронавирусом заразились 21,8 млн человек, более 774 тыс. умерли, более 13,8 млн выздоровели.

Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 5 438 325 человек, на втором Бразилия — 3 359 570, на третьем Индия — 2 702 681.

Как ранее передавал NEWS.ru, более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 августа журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.