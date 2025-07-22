Юрист оценил закон об отсрочке для застройщиков по выплате неустойки Юрист Салкин: закон об отсрочке застройщикам ставит граждан в патовую ситуацию

Закон об отсрочке для застройщиков по выплате штрафов и пени за нарушение обязательств по договорам участия в долевом строительстве ставит граждан в патовую ситуацию, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, теперь компании могут по своему усмотрению изменять сроки сдачи объекта.

Для граждан ситуация патовая. Формально застройщик может изменять сроки сдачи объекта и вообще не беспокоиться о результатах строительства, так как самая существенная санкция, которая раньше стимулировала соблюдать сроки строительства, в виде неустойки фактически перестала работать. Денежные средства к выплате на будущий период банально обесценятся и не составят для застройщика существенного убытка, — сказал Салкин.

Он добавил, что у граждан остается лишь один вариант защиты своих прав — взыскивать действительные убытки, причиненные нарушением срока строительства. Например, уточнил юрист, можно компенсировать стоимость аренды аналогичного жилья.

Но никто не компенсирует разницу в стройматериалах, которые потребуются для отделки квартир. И не компенсирует расходы на жилье, если гражданин имеет жилье и квартиру приобретал для улучшения жилищных условий, — объяснил Салкин.

Ранее директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что при покупке квартиры в новостройке застройщик может сделать клиенту скидку до 10% от стоимости объекта. По словам эксперта, продавец будет готов торговаться при условии, что клиент платит наличными.