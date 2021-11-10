Юрист объяснил, кто не вправе требовать у человека копию паспорта

Граждане РФ при необходимости имеют право предоставить копию паспорта, однако с юридической точки зрения они не обязаны этого делать. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал адвокат Анатолий Миронов.

Реальная жизнь более многогранна, чем правила, её регламентирующие. Иногда обладателю паспорта выгоднее предоставить его копию, чем требовать соблюдения буквы закона, — подчеркнул юрист.

В качестве примера он назвал взаимодействие с государственными структурами, банковскими и коммунальными организациями. В данных ведомствах могут существовать нормативные акты или внутренние инструкции, предусматривающие наличие копии паспорта или документа, удостоверяющего личность в необходимом для предоставления услуги пакете документов..

Кроме того, в некоторых учреждениях копия паспорта позволяет ускорить процесс обработки данных и получить более оперативное решение своего вопроса.