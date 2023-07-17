Военный эксперт увидел гидроцикл в дроне, атаковавшем Крымский мост Военэксперт Леонков: ВСУ могли использовать гидроцикл для атаки на Крымский мост

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Для атаки на Крымский мост ВСУ могли использовать беспилотник на основе гидроцикла, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, об этом говорят опубликованные данные.

Судя по данным, которые опубликованы, это похоже на небольшой гидроцикл. Такой размер могли выбрать для того, чтобы засунуть внутрь побольше взрывчатого вещества, потому что взрыв был настолько мощный, что пробил перекрытие, из-за чего пострадали люди, — рассказал Леонков.

Рано утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о происшествии на Крымcком мосту, при этом не приведя никаких уточнений. Впоследствии стало известно, что в результате ЧП погибли два человека из Нового Оcкола — 40-летний мужчина и его 36-летняя супруга. С ними в машине находилась несовершеннолетняя дочь. Девочка выжила, но получила травмы, врaчи оценили ее состояние как средней тяжести.

Позднее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атаку на Крымcкий мост совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Произошедщее было квалифицировано как теракт.

Военкор Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале кадры, на которых заснято уничтожение украинского надводного дрона. По его словам, атака на Крымский мост могла быть осуществлена с применением подобного беспилотника.